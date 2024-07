Non mi pungono più Addio zanzare svelata la ricetta del repellente da fare in casa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Con l’estate ritornano insidiose le. Tormento delle notti estive per alcuni, uno studio effettuato su 64 persone da ricercatori del Pest Control Technology institute, ha appurato che lepreferiscono il sangue del gruppo “0” più che quello del gruppo “B” e circa il doppio di quello del gruppo “A”. L’85% delle persone secerne un segnale chimico che indica il gruppo sanguigno. Lefemmina succhiano il sangue di mammifero per ottenere le proteine in esso contenute. Queste proteine sono indispensabili per la maturazione e lo sviluppo delle uova. I maschi di zanzara, invece, si nutrono invece di sostanze zuccherine come il nettare delle piante, la polpa della frutta ecc.