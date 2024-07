Musica gastronomia e tradizione Festa d’la Batdura per tutti i gusti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Unestiva, quella delladi Loiano, che questo weekend torna per la 27ª edizione. Dal 19 al 21 luglio Loiano si animerà per le numerose iniziative ideate per l’evento., dimostrazioni dellaagricola, mercatino tematico, intrattenimento, stand gastronomici e tanto altro renderanno indimenticabile anche questa edizione. Si parte al pomeriggio di venerdì con il mercatino, per seguire con la pesca a premi. Sabato si parte dalla mattina con il mercatino e poi con la Fantomatik Orchestra in paese e l’apertura degli stand gastronomici fino a sera. Dalle 23con Vittorio Marchetti. Domenica bis della Fantomatik, sfilata delle borgate accompagnata dagli animali e in chiusura, alle 21, l’orchestra ‘La storia di Romagna’. Il programma completo è pubblicato sul sito del Comune.