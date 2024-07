L’invivibilità delle carceri e l’inesistente senso di responsabilità delle istituzioni

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 16 luglio 2024) Parliamo di cose serie e quindi, innanzitutto, piantiamola di discutere dell’abolizione dell’abuso d’ufficio ealtre novità del ddl Nordio appena approvato definitivamente dalla Camera, magari cominciando a smetterla di definirla “riforma della Giustizia”. Ché di riforma sistematica non si tratta, ma di modifiche di alcune norme del codice penale e di altre del codice processuale che difficilmente avranno un impatto significativo sull’amministrazione della giustizia nel suo complesso. Modifiche condivisibili, alcune, come quelle che riguardano il reato di traffico di influenze illecite, l’inviolabilitàcomunicazioni tra imputato e difensore o i limiti alla pubblicazioneintercettazioni. Ritocchi, altri, magari ispirati da un buon pensiero liberale, ma pieni di tante e tali eccezioni da far contenti gli uni e gli altri.