Le ali delle Marche

(Di martedì 16 luglio 2024) Una regione come lenon può non avere un aeroporto. Devono esserci collegamenti via aria per le principali città italiane e i più importanti snodi europei. Serve alle tante aziende che insistono su questo territorio e serve soprattutto al turismo. Purtroppo da anni lo scalo di Falconara non trova una sua dimensione, sempre alle prese con problemi societari e una stabilità che non arriva, nonostante gli sforzi della Regione. L’ultimo grido di allarme arriva dai sindacati in previsione della scadenza dei voli di continuità ad ottobre, in sostanza i collegamenti con Roma, Milano e Napoli ora garantiti da Skyalps dopo l’uscita di Aeroitalia. Sarà necessario quindi un nuovo bando per affidarli, magari con tempistiche più lunghe.