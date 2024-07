La Chiesa parla di aree interne a tutto il Paese | i Vescovi a Benevento chiedono nuove forme di solidarietà

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Una due giorni dedicata dallacattolica, allefragili, ai territori delledel, da sempre in ritardo di sviluppo ed ora più che mai afflitte da una crisi profonda e forse irreversibile. Torna il Forum promosso ed organizzato dall'Arcidiocesi diche, caparbiamente, sta spendendo tutta la propria influenza spirituale e persino politica a favore di quella parte del, non solo quella a sud di Roma, che non è metropoli e che appare ormai fuori dai circuiti vitali dello sviluppo. Voluto fortemente da mons. Felice Accrocca, il Forum ha riunito ancora una volta adi tutta l'Italia, interna, quella che appare ormai senza un futuro: provenienti da 14 regioni, i prelati vogliono far sentire la voce di quei territori quotidianamente in sofferenza.