Incendi e tensioni a Nuova California | cittadini esasperati e rom in rivolta

(Di martedì 16 luglio 2024) Ardea 16 luglio 2024 – Un denso fumo nero e acre ha invaso l’area al confine tra Ardea e, a causa di uno che ha coinvolto mobili e materiali plastici. Le prime ipotesi portano a ipotizzare che l’o sia stato appiccato come ritorsione dai camminanti e rom che, circa un mese fa, hanno visto demolire le loro case per ordine del prefetto di Roma. Un’escalation diNegli ultimi giorni, glisono diventati un evento quasi quotidiano in questa zona, lasciando la popolazione locale sempre più esasperata e sfiduciata verso le istituzioni comunali e statali. “Ormai non passa sera senza uno,” lamentano i residenti, che assistono impotenti al continuo rogo di materiali che rilasciano fumi tossici nell’aria.