Federica Pellegrini | età dove vive studi dieta e fisico figlia Tutto su di lei

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 16 luglio 2024)è stata una grande sportiva ma anche un volto famoso e molto amato per il pubblico italiano. La Divina è ad oggi una delle nuotatrici più quotate e note di tutti i tempi, anche al di fuori dell’ambito sportivo stesso. A 16 anni ha conquistato la medaglia d’argento alle Olimpiadi e da quel momento è stato un crescendo di successi internazionali.su/Foto Ansa (notizie.com)Ha infatti raggiunto traguardi importanti, 11 primati nel mondo e 50 medaglie tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei. Tuttavia è nota anche per le sue partecipazioni sul piccolo schermo come ad esempio il ruolo di giudice di Italia’s Got Talent.su: la nuotatrice e star italiana Classe 1988, da mamma Cinzia Lionello, ex lottatrice e campionessa. Sviluppa sin da giovanissima la passione per il nuoto.