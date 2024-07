Colpaccio Modena Mendes è già a Fanano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Si attende soltanto l’ufficialità da parte della società, ma a questo punto della storia sarà solo un pro forma. Pedro Manuel Lobo Peixoto Mineiro, noto semplicemente come Pedro, sarà la punta di diamante del nuovo attacco del. Andrea Catellani e tutto lo staff societario canarino hanno messo a segno un grande colpo, soffiando il 25enne centravanti portoghese a un nutritissimo lotto di pretendenti, e non solo di Serie B, alle prestazioni dell’ex ascolano. Un investimento che ha ben pochi precedenti nella storia più o meno recente del, sicuramente il più oneroso da quando la famiglia Rivetti è al timone della società gialloblù. Già sabato sera il calciatore era stato notato a cena, e fotografato, in una pizzeria alla periferia della città, e la giornata di ieri è stata quella della conferma definitiva.