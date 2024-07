Can Yaman il nuovo Sandokan si scatena in una discoteca di Roma

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 luglio 2024) L'attore interprete del protagonistanella nuova serie Rai si è divertito decisamente molto in una delle sue notti brave a. Canè molto geloso della propria privacy e, solitamente, tende a non farsi paparazzare fuori dai set. Recentemente è impegnato su quello della serie, che si è appena spostata dalla Calabria. L'attore ha approfittato di questa pausa per concedersi una notte di svago e divertimento in una famosana. La notte brava di CanAttualmente le riprese disi sono spostate in quel di, la capitale d'Italia però è anche da diversi anni ormai, il luogo in cui risiede stabilmente l'attore turco. Proprio quest'ultimo infatti è il protagonista di alcuni scatti che