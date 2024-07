Caldo e solitudine | anziani a rischio | Per evitare i colpi di calore è indispensabile l’idratazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) È allerta per le temperature estreme di questi giorni che raggiungeranno picchi di 38 gradi. Per la giornata di oggi la persistenza del promontorio anticiclonico favorisce un aumento delle temperature, specialmente sulle aree di pianura della nostra zona dove sono attese temperature fino a 38 gradi. Per l’emergenzaè pronta una task force di servizi per far fronte alle elevate temperature di queste settimane. La colonnina di mercurio negli ultimi giorni ha superato abbondantemente i 30 gradi e, così come previsto, la Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, d’intesa con i Servizi Sociali, è pronta a fornire assistenza, sostegno e pronto intervento alle categorie di cittadini a, in particolaresoli e malati cronici.