Baldur’s Gate 3 | sono in arrivo il cross-play e la modalità foto conferma Larian Studios

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 16 luglio 2024)ha affermato che la Patch 7 non sarà l’ultimo grande aggiornamento di3, aggiungendo che rilascerà nel corso dei prossimi mesi delle nuove patch che aggiungeranno altre novità all’interno del gioco. Come leggiamo su Gamingbolt, il celeberrimo team di sviluppo belga ha rivelato con un nuovo post sulla community di Steam che l’aggiornamento 7 non sarà più l’ultimo grande update rilasciato per l’acclamato gioco di ruolo, che ricordiamo essere il titolo che ha vinto tutti i GOTY più importanti.ha quindi rivelato che3 riceverà nel corso dei prossimi mesi dei nuovi aggiornamenti con iled una. Inoltre lo studio ha precisato di essere al lavoro anche su ulteriori miglioramenti rivolti alla qualità della vita, all’ottimizzazione delle prestazioni, a modifiche al gamee a tanto altro ancora.