Amatrice iniziata la rimozione delle macerie della chiesa di San Giovanni

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio 2024 – L’Ufficio Speciale per la RicostruzioneRegione Lazio ha affidato ieri, 15 luglio 2024, i lavori dicontrollata, catalogazione, trasporto e la messa in sicurezzadi Sannel Comune di. L’intervento ha un costo totale di 723mila e 910 euro, di cui oltre 367 mila euro saranno destinati alla corretta messa in sicurezza. I restanti 356 mila euro comprendono le somme a disposizionestazione appaltante per spese tecniche, imprevisti e assistenza archeologica, nonché le economie derivanti dai ribassi d’asta durante la gara per i lavori. Sanè situata dietro la Torre civica, ed è stata completamente distrutta dal sisma del 2016. Larappresenta un monumento architettonico importante considerando i tesori artistici che conteneva al suo interno.