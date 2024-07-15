Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 09:45 (Di lunedì 15 luglio 2024) Viabilità DEL 15 LUGLIO ORE 09.50 RI-VT ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, EDIZIONE DEDICATA ALLE PROVINCE DI RIETI E VITERBO PARTIAMO DA VITERBO, CODE SU VIALE TRENTO, VIALE TRIESTE, VIA GORIZIA E VIA FRATELLI ROSSELLI. A BAGNAIA, CODE SU VIALE FIUME E SU STRADA ORTANA. TRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE A RIETI. PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI, CONTINUANO I LAVORI CON LA CHIUSURA DI VIA TANCIA TRA VIA FRATELLI SEBASTIANI E VIA PANTANE. PREVISTI PERCORSI ALTERNATIVI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, IN CHIUSURA IN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 09:15 - A FROSINONE CODE SULLA MONTI LEPINI ALL’ALTEZZA DI VALLE FIORETTA. 50 FR-LT ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, EDIZIONE DEDICATA ALLE PROVINCE DI LATINA E FROSINONE A LATINA CODE SU VIA XXIV MAGGIO, VIA EPITAFFIO, VIA ISONZO E VIA DON CARLO TORELLO. CI ALLONTANIAMO DAL CENTRO, PER ANDARE VERSO L’AREA INDUSTRIALE, CODE SULLA MONTI LEPINI ALL’INCROCIO CON L’APPIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 08:45 - CI ALLONTANIAMO DAL CENTRO, PER ANDARE VERSO L’AREA INDUSTRIALE, CODE SULLA MONTI LEPINI ALL’INCROCIO CON L’APPIA. FILE A BORGO PIAVE SU VIA GUIDO DORSO, STRADA DELLA CHIESUOLA, VIA LATINA E VIA DEL CROCIFISSO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, IN CHIUSURA IN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 08:15 - FILE ANCHE SULLA VIA APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E IL GRANDE RACCORDO ANULARE. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE A TRATTI SULLA PONTINA, PER ILT RAFFICO INTENSO TRA APRILIA E CASTEL ROMANO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. VIABILITÀ 15 LUGLIO 2024 ORE 08. romadailynews
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