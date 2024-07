Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2024)DEL 15 LUGLIO ORE 09.50 RI-VT ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, EDIZIONE DEDICATA ALLE PROVINCE DI RIETI E VITERBO PARTIAMO DA VITERBO, CODE SU VIALE TRENTO, VIALE TRIESTE, VIA GORIZIA E VIA FRATELLI ROSSELLI. A BAGNAIA, CODE SU VIALE FIUME E SU STRADA ORTANA. TRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE A RIETI. PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI, CONTINUANO I LAVORI CON LA CHIUSURA DI VIA TANCIA TRA VIA FRATELLI SEBASTIANI E VIA PANTANE. PREVISTI PERCORSI ALTERNATIVI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, IN CHIUSURA IN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral.