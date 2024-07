Turisti scomparsi in Sardegna ritrovata la donna di Valledoria Si cercano il ragazzo inglese e l’anziana sparita a Stintino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Sassari, 15 luglio 2024 – Giallo in. Nella serata di ieri il comando dei Vigili del Fuoco di Sassari ha ricevuto delle segnalazioni relative alla scomparsa di 3, in tre differenti zone. Si tratta di un 82enne, scomparsa ieri a(Sassari),direttamente in serata dalle forze dell’ordine. Lasi era rifugiata a casa di amici senza avvertire i familiari, che allarmati avevano denunciato la scomparsa.sta bene, in leggero stato confusionale ed è stata affidata alle cure del 118 per verificarne lo stato di salute. Restano disperse, invece, le altre due persone sparite nel nord dell’isola. Non si tratta di casi collegati e le ricerche sono concentrate in zone molto distanti tra di loro. Si tratta di un turistadi 25 anni, Michael Frison, scomparso in Gallura, e di una 75enne, Carla Visentin,nell’estrema punta nord dell’isola, a