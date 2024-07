The Traitors I Traditori | in arrivo un altro reality show simile a La Talpa

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 15 luglio 2024) E se in Italia arrivasse un nuovoispirato a La? A parlarne è stato Davide Maggio sul suo sito sottolineando come si passerebbe “da niente a tutto” e che se Lamanca sul piccolo schermo da oltre un decennio, nella prossima stagione “potrebbe raddoppiare, o quasi”. Questo perché potrebbe sbarcare The, ovvero I, unolandese basato proprio su una sfida fra fedeli contro. “DavideMaggio.it può anticiparvi che Thepotrebbe arrivare in Italia” – si legge sul sito – “Sarà Prime Video a stremmare la prima edizione del format nel Regno Unito in onda su BBC One e negli Stati Uniti su Peacok con la conduzione di Alan Cumming. Il genere è factual: i partecipanti sono rinchiusi in un Castello in Scozia e tra di loro, i cosidetti Faithfuls/Fedeli, sono nascosti i