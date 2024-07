Statte | mercoledì l’autismo in pizzeria Siamo solo noi ma anche no

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 15 luglio 2024) Di seguito il comunicato: “Noi maNo!” sarà una serata speciale all’insegna della buona musica, dell’ottima pizza e, soprattutto, della solidarietà a cui tutta la comunità è inviata partecipare L’associazione AutisticaMente in collaborazione con la Cooperativa Logos, organizza l’evento “Noi maNo!” che si terrà, a partire dalle ore 21.00,17 luglio presso laBlack & White, in via Pergolesi n.56, a(per info e prenotazioni Francesco 0994745080). Protagonisti di questa serata saranno i ragazzi con autismo che mostreranno i loro meravigliosi talenti: i Blue Peppers cureranno il servizio con gentilezza e professionalità, mentre il duo musicale SbandAut, Alessandro e Antonio, due ragazzi straordinari uniti dalla passione per la musica, proporrà popolarissime canzoni.