Salernitana nel pomeriggio riprendono gli allenamenti nel ritiro di Rivisondoli

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRiprende nelodierno la preparazione per la. I granata, agli ordini di mister Martusciello scenderanno in campo per la seduta odierna alle ore 17:30 neldi. Pronto ad aggregarsi al gruppo anche l’ultimo arrivato in casa granata, Franco Tongya, il centrocampista classe ’02 trasferitosi a titolo definitivo dall’Odense BK. Restano ancora fuori dal gruppo Bradaric, Lassana Coulibaly e Ikwuemesi in lista di sbarco. Intanto, l’addetto stampa Gianluca Lambiase dopo 13 anni lascia lae si prepara per nuove avventure. La direzione della comunicazione del club granata è stata affidata ad interim, all’Amministratore Delegato Maurizio Milan. L'articolo, nelglineldiproviene da Anteprima24.