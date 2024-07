Rifiuti e plastica nel mare | le zone italiane maggiormente colpite

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il problema deie in particolar modo quello dellainrappresenta una delle sfide ambientali più importanti dei nostri tempi. La presenza di spazzatura in tale luogo, infatti, è una grave minaccia per la salute degli ecosistemi marini, della biodiversità ma anche della salute umana. Le statistiche non sono per nulla confortanti: la stima dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, infatti, è che ogni anno milioni di tonnellate difiniscono negli oceani con conseguenze devastanti sulla fauna e la flora acquatica. Ricordiamo quanto clamore suscitò la storia di una tartaruga marina nel Cilento. Il suo stomaco, infatti, sembrava una vera e propria pattumiera diin quanto aveva scambiato gli oggetti in tale materiale per calamari e meduse.