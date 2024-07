La tragedia degli amici L’auto finisce contro un muro Muoiono quattro ventenni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024)giovani vite spezzate in Irpinia per un incidente stradale e fra le loro quella di un futuro campione dello sport. Lungo l’ex Strada Nazionale delle Puglie, ora Statale 90, si è consumata l’ennesimadel sabato sera quando stava per scoccare la mezzanotte e, tre ventunenni e un diciannovenne, avevano deciso di farsi un gelato. Testimoni della, choccati da quanto hanno visto davanti a loro, altri due ragazzi della comitiva che seguivano gli altri su un’utilitaria. A schiantarsiunlaterale, in località Passo nel comune di Mirabella Eclano, è stata una Mercedes Amg guidata da Francesco Di Chiara, classe 2003, di Sturno, da pochi anni tornato nel suo paese di origine dopo che aveva vissuto in Svizzera dove i genitori erano emigrati per lavoro.