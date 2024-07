La paziente più giovane di Vite al limite muore all’improvviso | tragedia evitabile ci sono delle colpe

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 15 luglio 2024) Si chiamava Gina Marie Krasley ed era giovanissima: la drammatica storia della morte dopo la partecipazione aal. Quando si presentano nella clinica di Houston per sottoporsi alle terapie del Dottor Nowzaradan, i pazienti che poi diventeranno protagonisti dialsempre gravemente obesi. Nella maggior parte dei casi questa condizione influisce in maniera molto negativa e pesante sulla qualità della loro vita, impedendo spesso loro di essere autosufficienti.al, la tragica morte della– cityrumors.itNaturalmente più alto è il livello di obesità di unpiù è alto il rischio di complicazioni fisiche anche gravi che, nel peggiore dei casi, posessere fatali. Quando Gina Marie Krasley ha deciso di cominciare il percorso di dimagrimento pesava 275 Kg e, nonostante abbia perso molto chili, questo non le ha permesso di recuperare uno stato di salute fisico e mentale che le permettesse di sopravvivere.