Ho speso più di 38mila dollari per il nostro matrimonio ma lui mi ha lasciata prima delle nozze Ho perso la testa quando ha detto di non volersi più sposare

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il giorno del proprioè considerato da molti uno dei più importanti nella vita di unana. Lo è stato anche per Jessica Buchanan, make-up artist e content creator di Toronto, che aveva iniziato a programmare il suoper rendere quel giorno il più felice della sua vita. Ma a poche settimane dal fatidico sì, il suo fidanzato, Adam, si è tirato indietro. “Non ha saputo darmi un motivo specifico – spiega Jessica al The Sun -, ha solo continuato a dire di quanto si sentiva dispiaciuto e quanto odiava dovermi fare tutto questo. Sapevamo che la nostra relazione era finita“. Buchanan e il suo ex si erano conosciuti all’università, nel 2010, ma la scintilla non era scoppiata subito. Anzi, sono stati amici per diverso tempodi uscire insieme lavolta, nel 2015.