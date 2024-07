Gli splendidi 100 anni di nonno Luigi l’imprenditore pontino col vizio del ballo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nato a Norma il 14 luglio 1924 e residente a Latina da oltre 50Zaralli ha raggiunto l’importante traguardo di un secolo di vita. Ieri, il sindaco Matilde Celentano, accompagnata dalla consigliera comunale Federica Censi, ha fatto visita anella sua abitazione di via del Lido per fargli gli auguri di buon compleanno. Una Festa Indimenticabile in Famiglia La celebrazione si è svolta in un’atmosfera di gioia e affetto, con la presenza della moglie Wanda Angeletti, 89enne originaria di Cisterna di Latina, delle figlie Anna e Daniela, dei tre nipoti e della pronipote. Numerosi parenti e amici, specialmente quelli che hanno condiviso conla passione per il, hanno partecipato alla festa, rendendola un evento memorabile.