De Kerckhove | Trump? Se l’è un po’ cercata è un guerrafondaio e manipolatore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Donald, in quanto, se l’è abbastanza. Il fatto che sia sopravvissuto è a dir poco un miracolo. E un altro miracolo sarebbe che imparasse la lezione”. Queste le parole rilasciate all’Adnkronos da Derrick de, sociologo e massmediologo, allievo di Marshall McLuhan e attuale Direttore scientifico dell’Osservatorio TuttiMedia, intervenendo su quanto accaduto negli Stati Uniti con l’attentato a Donald.Leggi anche: Video shock, a Ventimiglia camionista frusta migranti per farle scendere dal tir L’analista tende a escludere che esistano rischi di violenza politica anche in Italia: “No, non credo”, sottolinea spiegando però che “i social fanno la differenza fra ieri e oggi, e il protagonismo incide ovunque”.