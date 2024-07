Dai modelli intramontabili alle it bag del momento ecco come abbinarle

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 15 luglio 2024) È sempre un buonper indossare una borsa rossa. Qualcuno potrà storcere il naso e pensare che sia un accessorio più adatto a essere sfoggiato in altre stagioni. Niente di più sbagliato. Perché il suo potere illuminante ed eye-catching è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno durante l’estate. In poche parole si tratta del dettaglio inaspettato che svolta il look in un attimo. Intenso, profondo, d’impatto, il colore rosso è un richiamo irresistibile. Un segnale che richiama ogni sguardo e che focalizza l’attenzione su di sé. Sceglierlo per una borsa è quindi un gesto ben preciso. Significa aver voglia di farsi notare ma anche di creare un outfit capace di stupire e di mettere in mostra tutto il suo fascino contemporaneo.