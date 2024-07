Cina osservata speciale al G7 Commercio Ecco perché spiegato da Tajani

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il rapporto con lae con le sue pratiche commerciali, bollate come sleali dal G7 (e non solo), sarà certamente una delle tematiche che verranno affrontate durante i lavori del G7che inizierà domani a Villa San Giovanni e Reggio Calabria. A presiederla sarà Antonio, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri. Presentando la riunione,ha ribadito che l’Italia considera la“un competitor con cui si vogliono avere rapporti costruttivi”. Ovvero, ha messo – o meglio, rimesso, considerata la parentesi del memorandum d’intesa sulla Belt and Road Initiative (la cosiddetta Via della Seta) – sulla carreggiata dell’Unione europea che dal 2019 definisce laallo stesso tempo un partner sui temi globali in cui serve cooperazione, un competitor economico e un rivale sistemico.