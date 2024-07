Attentato a Trump il cecchino avrebbe agito da solo I dettagli

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 15 luglio 2024), ilda. Trovato materiale esplosivo in macchina e in casa. IDonaldè tornato subito al lavoro dopo l’subito in Pennsylvania, dove un 20enne, identificato come Thomas Matthew Crooks, ha sparato da un tetto di un edificio nelle vicinanze, ferendo il tycoon ad un orecchio e uccidendo un sostenitore e ferendone altri due. L’Fbi ha precisato che l’autore dell’hada, sottolineando che finora gli investigatori “non hanno identificato alcuna ideologia correlata” al tentato assassinio. Stephen Moore, consigliere senior della campagna diesprime dubbi sulla preparazione del Security Service, la principale forma di protezione per gli ex presidenti Usa.