Un testimone inguaia i servizi segreti | Segnalato l' attentatore ma non hanno fatto niente

(Di domenica 14 luglio 2024) «Ho detto agli agenti deiche c'era un uomo armato di fucile sul tetto ma lorocontinuato a guardare noi senza fare». È virale sui social l'intervista a un sostenitore trumpianodella sparatoria in cui l'ex presidente Usa Donald Trump è rimasto ferito durante il comizio a Butler, in Pennsylvania. La testimonianza è stata raccolta da un giornalista della Bbc che era sul posto. «Stavamo facendo una festa - ha raccontato l'uomo, con ancora indosso il cappello rosso con scritto ‘Trump' - e quando abbiamo sentito parlare Trump siamo usciti e ci siamo avvicinati al campo, vicino agli alberi. Non potevamo vederlo ma sentire sì». «A un certo punto - ha aggiunto - abbiamo notato un tipo che stava strisciando su un tetto, armato di fucile, era a una cinquantina di metri da noi.