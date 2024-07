Petrazzuolo | Osimhen ha un ottimo rapporto con Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 14 luglio 2024) Antonio, direttore di NapoliMagazine.com, ha parlato a Radio Kiss Kiss durante Radio Goal. Queste le sue parole: “Le parole diin conferenza a Dimaro sono state nel segno della continuità rispetto a quanto già detto in sede di presentazione a Palazzo Reale.ha le idee molto chiare e le ha trasmesse al Napoli, che lo sta acntando. Il segnale arrivato dal mercato finora è ben preciso. L’acquisto di Buongiorno, per 40 milioni di euro complessivi, è un qualcosa che soltanto il Napoli, tra le squadre italiane, è riuscito a portare a termine, pur non partecipando alle prossime competizioni europee. Marin e Spinazzola sono due ottimi innesti.? Ha da subito instaurato uncon l’allenatore, la sua personalità forte lo ha colpito.