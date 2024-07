Napoli rivoluzione in difesa | i profili a rischio cessione e le indicazioni di Conte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024), 14 luglio 2024 - Spesso i club preferiscono prima vendere e poi comprare per evitare pericolosi problemi di intasamento della rosa quando ormai è troppo tardi. In casail trend è spesso l'opposto e lo è a maggior ragione quando l'urgenza è risalire la china, tecnicamente e mediaticamente, dopo un'annata disastrosa. Le fortune (o le sfortune) di una squadra, si sa, affondano le radici principalmente nella fase difensiva, quella che di primo acchito cattura meno l'attenzione ma che poi si rivela decisiva nel computo finale di una stagione. Parlando del solo campionato, quando si è reduci da un'annata appesantita da 48 gol subiti, l'urgenza diventa puntellare la retroguardia ed è proprio ciò che ha fatto ilfin dalle prime battute di questa sessione estiva di mercato con gli innesti, già ufficiali, di Rafa Marin e Leonardo Spinazzola e, ultimo soltanto in ordine cronologico, di Alessandro Buongiorno: senza dimenticarsi di Mario Hermoso, per ora in standby ma di fatto, dopo l'apparente raffreddamento con l'Inter, ancora in piena orbita azzurra.