Mercato Roma | Abraham più vicino al Milan En-Nesyri si avvicina?

(Di domenica 14 luglio 2024)14 luglio 2024 - L'ondata di caldo ha colpito la Capitale e fatto sfiorare quota 40 gradi tra le strade della Città Eterna. Un clima rovente, così come rovente al momento è il telefono di Florent Ghisolfi. Il nuovo ds francese dellain avvio di settimana ha regalato a Daniele De Rossi il primo acquisto della sessione di, facendo atterrare a Fiumicino, per vestire il giallorosso, Enzo Le Fée: centrocampista versatile arrivato dal Rennes per una cifra di circa 23 milioni di euro. Un colpo importante, che di fatto va ad allungare le rotazioni in mediana in attesa di potenziali altre uscite. Il tema del giorno a Trigoria non è però tanto questo, quanto più la questione relativa all'attaccante. Dopo aver rinunciato al riscatto di Romelu Lukaku e Sardar Azmoun, il ds francese è riuscito a cedere il gallo Andrea Belotti al Como, andando così a ridurre al solo Tammyle rotazioni offensive.