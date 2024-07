Lazio | 23 gol nella prima amichevole Nuno Tavares arriva ad Auronzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024)di Cadore 14 luglio 2024 - Continua la preparazione atletica dellaaddi Cadore sotto le Tre Cime di Lavaredo. Un sfondo bellissimo per una squadra in continuo mutamento che oggi ha visto le prime scelte del proprio nuovo tecnico.giornata odierna i capitolini hanno infatti sostenuto una seduta di allenamento mattutina alle 10:30dell'delle 18 contro la formazione locale dell'di Cadore che milita in Terza Categoria. La sessione mattutina è finita dopo circa un'ora e trequarti di lavoro in campo: assente il solo Mario Gila, ancora alle prese con il proprio infortunio al piede. L'allenamento è iniziato con la squadra divisa in due gruppi, lavoro non solo di palleggio, tra torelli ed esercizi vari, ma anche esercizi di contropiede e ripartenze in campo aperte.