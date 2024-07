L’Albo d’Oro degli Europei | la Spagna vince Euro 2024 e stacca tutti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2024) La Spagna vince Euro 2024! La 'Roja', grande favorite della vigilia, si porta a casa il 4° titolo della sua storia battendo 2-1 l'Inghilterra in finale. Decisive le reti, nel secondo tempo, di Nico Williams e Oyarzabal, non basta agli inglesi il temporaneo pareggio di Cole Palmer. La Spagna iscrive il suo nome nell'albo d'oro succedendo all'Italia. Per la Nazionale iberica è un record storico: mai nessuno era stato capace di vincere 4 Europei nella storia del calcio, superata la Germania ferma a 3 vittorie.

Albo d'oro Europei di calcio:
2024: Spagna
2021: Italia (disputato nel 2021 anziché nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19)
2016: Portogallo
2012: Spagna
2008: Spagna
2004: Grecia
2000: Francia
1996: Germania
1992: Danimarca
1988: Paesi Bassi
1984: Francia
1980: Germania Ovest
1976: Cecoslovacchia
1972: Germania Ovest
1968: Italia
1964: Spagna
1960: Unione Sovietica

Quali sono le Nazionali che hanno vinto più Europei?
Spagna: 4 vittorie (1964, 2008, 2012, 2024)
Germania: 3 vittorie (1972, 1980, 1996)
Italia: 2 vittorie (1968, 2021)
Francia: 2 vittorie (1984, 2000)
Unione Sovietica: 1 vittoria (1960)
Cecoslovacchia: 1 vittoria (1976)
Paesi Bassi: 1 vittoria (1988)
Danimarca: 1 vittoria (1992)
Grecia: 1 vittoria (2004)
Portogallo: 1 vittoria (2016)