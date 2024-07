La prima volta dei Portuali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Si alza il sipario sulla stagione 2024–2025, la storicadeiDorica in Eccellenza. Giovedì pomeriggio, alla Casa del Portuale di Ancona, la società ha convocato la rosa (quasi al completo), tra conferme, volti nuovi e tanti giovani e lo staff tecnico e dirigenziale per prospettare gli obiettivi: "Lascia la maglia in un posto migliore. E’ un’espressione utilizzata dagli All Blacks, che amo molto: vorrei la faceste vostra perché incarna i sacrifici che si fanno nella vita. Non solo nello sport. Dovrete essere bravi ad assumervi la responsabilità della squadra, ad arricchirla con il vostro contributo e renderla più bella per chi verrà dopo di voi – ha esordito il vicepresidente Luca Cesaroni –. Se oggi parliamo di una famiglia qui aiDorica, lo dobbiamo a chi c’è stato, a chi c’è ora e a chi ci sarà domani e per i quali, voi, dovrete essere d’esempio.