La panchina rossa di Olga Granà | Mia madre vittima di femminicidio In suo nome oggi parlo ai giovani

(Di domenica 14 luglio 2024) di Marianna Vazzana "Il rispetto si impara fin da piccoli". E anche ridipingere unasimbolo della lotta alla violenza sulle donne, scolorita da sole e pia, può fare la differenza. Quella immersa nel parco di via Segantini, in zona Navigli, venerdì è stata riverniciata ed è diventata fulcro di un incontro per 30 ragazzi tra gli 11 e i 17 anni. Non è unacome tante: da due anni è dedicata a, uccisa a 51 anni a colpi d’ascia dall’ex marito il 26 luglio del 1997 davanti all’ufficio postale di Albizzate nel Varesotto. La donna aveva trovato la forza di lasciare quell’uomo violento anche incoraggiata dai tre figli. Ma, dopo la separazione, lui le ha tolto la vita. "Noi ci siamo trovati soli e in preda a un dolore straziante – racconta Giuseppe Delmonte, il figlio più piccolo, cheha 47 anni e allora ne aveva 19 –.