Juventus Gazzetta | adesso Rabiot non risponde più

(Di domenica 14 luglio 2024) Non si trova l’intesa tra Adriene la. Il centrocampista francese non ha più dato segnali al club bianconero dopo l’ultima offerta fatta dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli di circa sette milioni di euro a stagione. Secondo quanto riporta Ladello Sport,non avrebbe dato risposte né tramite la mamma-agente e né via social. Dopo l’eliminazione contro la Spagna a Euro 2024, il francese aveva lasciato diversi dubbi sul suo futuro per poi arrivare all’attuale silenzio. .nonpiù SportFace. .