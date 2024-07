Gaza Hamas smentisce lo stop ai colloqui per la tregua

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) L'ufficio politico diil congelamento da parte del movimento estremista palestinese delle trattative con Israele per una, come circolato oggi. Iriprenderanno a Doha in settimana. Intanto l'esercito israeliano comunica l'uccisione del comandante dia Khan Younis, Rafa'a Salameh, nel raid di ieri nel sud della Striscia, il cui obiettivo era anche Muhammad Deif, di cui Salameh era uno dei più stretti collaboratori. L'Idf non ha confermato se Deif, numero uno delle brigate Ezzedin al Qassam, sia morto nell'operazione ma ha spiegato che l'uomo è rimasto ferito.