Fregene 25enne ha una crisi epilettica in spiaggia | trasportato al Gemelli

(Di domenica 14 luglio 2024), 14 luglio 2024- Alle ore 16.30 in uno stabilimento di, un uomo ha avuto unain acqua. Portato a riva, è stato soccorso dagli astanti, fortunatamente personale del 118 o di enti terzi. In stretta collaborazione, hanno curato il paziente e monitorato i parametri vitali. Era presente un medico sul posto che ha collaborato al soccorso. Sono stati attivati i soccorsi e al contempo un dirigente del 118 che era in mare ha allertato il 112 dando le giusti indicazioni sul paziente e sulla posizione. Il paziente nel mentre era cosciente, ma con un’amnesia retrograda in condizioni discrete. E’ stato attivato un eliosoccorso di Viterbo, l’automedica di Fiumicino ed un ambulanza di Ponte Galeria. E’ stato recuperato da un’ambulanza eal