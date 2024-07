Fedez riabbraccia i figli Leone e Vittoria dopo il ricovero | il gesto scatena i social

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 14 luglio 2024)e la foto a letto con i: il rappere Vittorioi giorni complicati Prima la grande paura, adesso è di nuovo tempo di sorridere per l’ex marito di Chiara Ferragni che ha avuto modo dire inelle scorse ore, come dimostra uno scatto del rapper postato su Instagram. Come ormai siamo abituati,non ha mostrato i volti dei piccoli ma le loro braccia che spuntavano, uno da un lato e uno dell’altro, durante il riposo. Il cantante ha voluto immortalare questo momento senza parole ma allegando un cuore rosso, che testimonia tutto l’amore diper i frutti dell’amore, poi svanito, con Chiara Ferragni. Una boccata d’ossigeno e di affetto per Federicola paura dei giorni scorsi, quando è stato ricoverato per una nuova emorragia, anche se poi ha rapidamente fatto ritorno a casa.