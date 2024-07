Fabriano Federica Stroppa oro e bronzo agli assoluti di nuoto FINP

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 14 luglio 2024) Buona la prova anche di Stefania D’Eugenio, entrambe allenate da Giada Boccolucci. 37° posto per la Po.di.f. Mirasole, 14 luglio 2024 – A Brescia, alla piscina Lamarmora, si sono svolti i Campionati ItalianiEstivicon 300 atleti in gara in rappresentanza di 69 società. La PO.DI.F Mirasolesi è presentata a questi campionati con due atlete Stefania D’Eugenio eseguite in vasca dell’allenatrice Giada Boccolucci.apre i campionati con i 150 misti SM3 chiudendo in 5:32.41 e migliorando di tre secondi il tempo d’iscrizione (5:35.70) conquistando la meda d’oro. La seconda sessione di gare viene aperta ancora danei 100 stile S3 dove ha conquistato ilcon il crono di 3:19.