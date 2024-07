Di Maria saluterà stasera l’Argentina | prima era ritenuto un problema oggi è una soluzione La Nacion

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2024) Argentina e Colombia si affronteranno nella finale di Copa America. L’ultima volta fu in semifinale nel 2021, quando la nazionale albiceleste la spuntò ai rigori. Quello di questa sera (ore 02:00 italiane) sarà anche l’ultimo match conper Angel Di. Argentina in finale di Copa America, l’ultimo match di Diin Nazionale Lascrive: Una vittoria della nazionale albiceleste amplificherà ulteriormente ciò che ha già raggiunto; una sconfitta non toglierà nulla a ciò che ha già raggiunto. Nei tornei delle nazionali che si giocano a giugno / luglio i giocatori sono esausti o mancano di ritmo;ha brillato nel Mondiale in Qatar 2022 anche perché si è giocato a novembre/dicembre. Ma gli uomini di Scaloni, nonostante prestazioni non sempre eccellenti, non si arrendono mai.