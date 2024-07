Capossela e l’omaggio a Sergino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) PERUGIA – Una prima serata ricca di emozioni e ricordi per Umbria Jazz conall’Arena Santa Giuliana a due umbri che tanto hanno fatto per la musica. Davanti a quattromila spettatori Vinicioriapre il capitolo del suo fortunato disco di 30 anni fa “Camera a sud“, con un travolgente concerto dedicato all’amico promoter perugino Sergio Piazzoli a dieci anni dalla sua scomparsa. Ma anche Richard Galliano, nel live di apertura con il New York Tango Trio, ricorda il suo manager Mario Guidi, anche lui prematuramente scomparso, dedicandogli “Oblivion“ di Astor Piazzolla. "C’è un’anima grande che ci accompagna questa sera, un’anima che ha dato tanto alla musica" ha affermatoriferendosi a Piazzoli, per poi aggiungere: "Ogni volta che ascolto una buona canzone lo sento accanto a me".