Bagnoli controlli interforze contro la movida | stretta su locali notturni e lotta ai parcheggiatori abusivi

(Di domenica 14 luglio 2024)sulladi: focus sue ristoranti ma anche sui. In campo carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e Asl a. Isi sono concentrati soprattutto sui. Si è partiti proprio da uno di questi, una discoteca in via di Nisida, sospesa e sanzionata per violazioni in materia igienico sanitaria. Stesso destino per un ristorante-pizzeria di Coroglio. Ancora in via Coroglio, in un bar, sono stati sequestrati 150 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione e senza richiami sulla tracciabilità: 7500 euro il conto delle sanzioni anche per violazioni in materia igienico sanitaria. Nove, invece, idenunciati, tutti posizionati tra Nisida e Coroglio con tariffe fisse tra i 5 euro (prezzo per le due ruote) e i 10 euro (costo della sosta per un’auto).