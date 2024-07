Attentato a Trump | il tycoon è solo l’ultimo della lista

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 14 luglio 2024) Un presidente preso di mira dai suoi stessi cittadini, non è una novità negli Stati Uniti d’America. Donald, ferito durante un comizio in Pennsylvanya, è. In quattro casi, sui 46 inquiliniCasa Bianca, si è arrivati anche all’omicidio. La prima vittima di questaè Abramo Lincoln nel 1865, poi toccò a James Garfield nel 1881, seguito da William McKinley nel 1901. L’assassinio che ha scosso di più l’America è quello di John Kennedy il 22 novembre del 1963, mentre attraversava con il corteo presidenziale Dealey Plaza a Dallas, in Texas. Il delitto spense le speranze di un mondo diverso diventando un “mistero infinito”. È stato l’assassinio più indagato del secolo, ancora avvolto da numerose teorie complottistiche in contrasto con la conclusione ufficiale che ad uccidere il 35esimo presidente degli Stati Uniti fuLee Harvey Oswald.