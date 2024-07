Addio Shannen Dohertymemorabile Brenda

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 14 luglio 2024) 16.55 E' mortaDoherty, la star di Beverly Hills 90210. L'attrice aveva 53 anni e combatteva da anni contro il cancro e non hai mai perso il senso dell'umorismo, fino alla fine. Doherty era diventata famosa all'inizio degli Aanni 90 per il ruolo diin Beverly Hills 90210. Alla star era stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno nel 2015 e ha condiviso sin da subito gli aggiornamenti sulle sue condizioni. Nel 2017 Doherty ha rivelato che il cancro al seno era tornato, poi l'annuncio del IV stadio.