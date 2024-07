Yamal era tutto previsto Quel gol contro la Francia l’aveva fatto anche a noi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) "ragazzino era l’unico sotto età della sua squadra, ma era impossibile non capire che di fronte avevamo un giovanissimo calciatore con qualcosa di diverso. Quando si va in giro per tornei puoi distinguere due tipi di giocatori: le giovani promesse e i talenti. Ecco,giovanotto dal fisico ancora gracile faceva parte della seconda categoria. I fatti lo stanno dimostrando". Il ragazzino in questione è Lamine, un re bambino con un sorriso dolce da adolescente che proprio oggi festeggerà 17 anni e domani giocherà con la Spagna la sua prima finale in un Europeo. E quei piedi educati e il tocco magico non sono passati inosservati a Mario di Benedetto, patron dell’Ausonia 1931 (una delle storiche scuole calcio di Milano), ma sopratallenatore da oltre quattro lustri.