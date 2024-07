WWE | Doppio annuncio per il prossimo Smackdown Logan Paul pronto al ritorno LA Knight lo attende…

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 13 luglio 2024) Dopo quanto visto ieri notte nel primopost-Money in the Bank, sono state ufficializzate le prime presenze per ilepisodio dello show blu., dopo quanto accaduto ieri notte, tornerà sui ring WWE e vedremo se LAriuscirà a “costringerlo” a siglare il contratto per quanto concerne l’ipotetico US Title Match di Summerslam tra le due Megastar. Non solo però, perché l’azione sul ring sarà caotica, visto che l’unico match confermato ad oggi è quello tra Carmelo Hayes ed Andrade, due wrestler decisamente esplosivi e con rancori dal recente passato, dopo il loro coinvolgimento nel MITB Ladder Match di sabato scorso. Non ci sono, al momento, altri annunci per lo show che si terrà a Cleveland, Ohio, ma nonostante il pestaggio da parte della Bloodline che ha chiuso la puntata di ieri, Randy Orton rimane pubblicizzato per lo show.