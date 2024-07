Ubriaco semina prima il panico in strada poi al supermercato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Un cittadino rumeno di 38 anni, irregolare sul territorio italiano, è stato denunciato dai poliziotti del Posto estivo di Cesenatico (nella foto il commissario Paolo Di Masi), al termine di una giornata di pura follia. È accaduto l’altro pomeriggio, quando l’uomo in evidente stato di alterazione probabilmente legato all’abuso di alcol e forse anche all’assunzione di sostanze stupefacenti, ha iniziato ad importunare parecchie persone sul lungomare nei pressi di piazza Andrea Costa. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti e sul posto è arrivata una volante che ha intercettato il rumeno nella zona del grattacielo. Il 38enne, visibilmentefradicio stando ad alcune testimonianze, ostacolava e disturbava ripetutamente il passaggio degli automobilisti che transitavano in viale Carducci, mettendosi in mezzo allae parandosi davanti alle autovetture in transito, creando disagio e pericolo alla circolazione.