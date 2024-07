Tragico schianto nella notte | muore motociclista pontino di 48 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 13 luglio 2024) Un drammatico incidente mortale si è verificato questaa Latina,rotatoria all’incrocio tra via Pennacchi, via del Lido e strada Nascosa. Il luogo era già stato scenario di una tragedia simile cinquefa. A perdere la vita è stato un uomo di 48, la cui identità non è ancora stata resa nota. Dinamica dell’Incidente Secondo i primi rilievi e le testimonianze raccolte dalla Polizia Stradale del distaccamento di Aprilia, intervenuta per gli accertamenti, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Ilstava percorrendo via Pennacchi in direzione del centro di Latina quando ha preso in pieno la rotatoria. Dopo un primo impatto con il muretto che costituisce l’arredo urbano, sia ilche la moto sono volati sull’asfalto.