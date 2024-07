Tabellone ATP Bastad 2024 | Nadal Ruud e Rublev illuminano il torneo alla vigilia delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) IlATP 250 diandrà in scena dal 15 al 21 luglio sulla terra rossa della località svedese: sarà uno degli eventi che precedono ledi Parigie che arrivano nella settimana dopo la conclusione di Wimbledon. Il russo Andreysi presenta come testa di serie numero 1 ed à già ammesso agli ottavi di finale, dove incrocerà il vincente del confronto tra l’argentino Tirante e un qualificato. Il norvegese Casperpartirà come numero 2 del seeding: bye e poi sfida contro il vincente del match tra l’argentino Coria e il brasiliano Monteiro. Riflettori puntati sullo spagnolo Rafael, ammesso con una wild card: debutto contro il padrone di casa Leo Borg (figlio del grande Bjorn), poi un possibile secondo turno contro il britannico Cameron Norrie (al debutto contro lo slovacco Kovalik) e un possibile incrocio ai quarti contro l’argentino Mariano Navone (bye e poi uno tra lo svedese Ymer e l’indiano Nagal).