Synced chiude ufficialmente | Ecco quando i server verranno spenti

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di sabato 13 luglio 2024) Free to play non sempre è sempre una garanzia che un gioco sopravviva a lungo nel tempo, anche perchè la concorrenza è davvero spietata. Ogni anno, per non dire mese, sono molti i giochi gratis che arrivano sul mercato, cercando di monetizzare con microtransazioni e negozio oggetti, dai Battle Royale ad altri generi, alcuni di essi come Fortnite, sopravvivono nel tempo, sopratutto essendo veterani, altri invece fanno fatica a decollare, al punto che sono costretti are nel giro di pochi mesi o anni.i battenti Con tale premessa quest’oggi vogliamo tristemente comunicarvi che Tencent ha deciso dire il suo shooter free-to-play,. Idel giocoterminati esattamente un anno dopo il lancio, il 7 settembre alle ore 19:00 (GMT -8).